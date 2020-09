Zorgen over conditie bruggen in Rotterdam na kapotte Erasmusbrug

De PvdA en VDD Rotterdam maken zich zorgen over het onderhoud van de bruggen in Rotterdam. De partijen hebben vragen gesteld naar aanleiding van het instorten van een deel van de tramleiding op de Erasmusbrug maandagochtend.

Behalve dat de PvdA en de VVD willen weten wat de oorzaak is, vragen ze het College van Rotterdam ook hoe vaak de bruggen worden onderhouden en geïnspecteerd.



Ook willen de partijen weten in hoeverre er is bezuinigd op het onderhoud van de bruggen en wat de huidige conditie is van alle bruggen.



De Erasmusbrug is sinds maandagochtend gestremd. Volgens een ooggetuige is een metalen constructie op de trambaan gevallen. "De brug stond open. Toen deze naar beneden ging, hoorde ik een knal. Ik zag een deel van de constructie naar beneden komen. Die ligt dus nu op de trambaan", zei ooggetuige Danny de Vries eerder.