Het Sloopteam Aflevering 2 - het verdriet van Ed en de verdwijning van Dick

Een groep Rotterdamse vrienden wil wat we allemaal wel eens willen: gezonder leven. Ze stellen daarom een ambitieus doel. Ze gaan de mooiste marathon ter wereld lopen. Er is alleen een klein probleem: ze zuipen, snuiven en leven zo hard, dat het lopen van 42,2 kilometer ongeveer net zo waarschijnlijk is als Jules Deelder die uit de dood opstaat en opeens plat Amsterdams praat.

In aflevering 2 zien we hoe Het Sloopteam na een nacht 'naar de klote' om 07.00 uur start met een training van tien kilometer. Nick start met zijn vertrouwde ochtend-whiskey, Ed met een paracetamol. Tijdens het knippen van een klant, praat Ed openhartig over drugs. Zo vertelt hij over een psychose, veroorzaakt door excessief cokegebruik. We bezoeken het graf van zijn zoontje Quentin, die op zijn dertiende een einde aan zijn leven maakte.

Nick, 'de rooie slopert', doet mee aan de 30 kilometer run bij hardloopvereniging PAC. In barre weersomstandigheden loopt hij de dertig kilometer helemaal uit, wel met hulp van een slokje vloeibare amfetamine.

Dick heeft de marathon al twee keer gelopen en is de trainer van het Sloopteam. Hij zit in een afkicktraject, maar wil uiteindelijk professioneel hardlooptrainer worden. De dag na de 30 kilometer bij hardloopvereniging PAC komt Dick niet meer opdagen voor de volgende training, hij is spoorloos. Dit tot woede van zijn beste vriend Ed, die weet dat er meer aan de hand is.

Bekijk de tweede aflevering van Het Sloopteam hierboven! Elke maandag rond 19.00 uur verschijnt er een nieuwe aflevering op deze site en op ons YouTube-kanaal .

Volg Het Sloopteam op: