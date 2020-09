Kijk hier het gesprek met burgemeester Aboutaleb van Rotterdam op Radio Rijnmond terug

Presentator Ruud de Boer behandelde vragen van luisteraars en sprak met Aboutaleb over onder meer het handhaven van de coronaregels in supermarkten. "De supermarkten verslappen echt", vindt Aboutaleb. "We moeten terug naar wat we in het begin deden, toen de karretjes nog geteld werden. Vrijwel nergens wachten mensen nog tot er een karretje vrijkomt, voor ze de winkel instappen."

Ook het mondkapjes-experiment kwam ter sprake. Eind augustus moest op bepaalde plekken in Rotterdam een mondkapje gedragen worden, anders kreeg men een boete van 95 euro. De Rotterdamse burgemeester kijkt positief terug op het experiment. "Goed dat we het gedaan en gedurfd hebben."



Veilige bruggen

Onvermijdelijk was het bespreken van de situatie bij de Erasmusbrug, waar ook veel vragen over binnenkwamen. Luisteraars vroegen zich af of de bruggen in de stad nog wel veilig zijn. Volgens Aboutaleb is er geen reden voor ongerustheid. "Naar mijn weten is er in de afgelopen jaren wel degelijk gewerkt aan het onderhoud van de vitale bruggen en wegen in de stad."



Dat er vragen over de brug worden gesteld, vindt hij een goed iets. "Het is goed dat vragen goed beantwoord worden."

Fantastisch

Een van de laatste onderwerpen die ter sprake kwam, is de messenproblematiek. Maandag werd bekend dat drie grote winkelketens geen messen meer verkopen aan minderjarigen. "Dat is een nationaal besluit", benadrukt Aboutaleb. "Fantastisch."

"Ik ben blij dat het de laatste anderhalve maand enigszins rustig was op het messengebied", voegt hij eraan toe. "In Den Haag escaleerde de zaak, waar ook Rotterdammers bij betrokken waren. Een moeder reageerde daarop: 'Onze kinderen moorden elkaar uit, dat moet ophouden.' Daar was ik heel blij mee, dat ouders publiekelijk zeggen dat het moet stoppen. Dat heeft invloed! Als deze jongeren ergens respect voor hebben, is het wel hun moeder."