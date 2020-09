Rotterdammers staan terecht voor beschieten Zoetermeerse club

Twee Rotterdammers van 20 en 21 jaar staan terecht voor het beschieten van Club Cobra in Zoetermeer. Eind 2019 zouden de twee op klaarlichte dag kogels op de club hebben afgevuurd. Tegen de 21-jarige Rotterdammer is 32 maanden cel, tegen de 20-jarige is 16 maanden cel geëist.

Vrijdag 18 oktober 2019 werden er schoten gehoord waren bij Club Cobra. Om half een ’s nachts was er weer zo’n melding. En de volgende ochtend om ongeveer acht uur ’s ochtends meldden twee beveiligers van Club Cobra dat er werd geschoten vanuit een auto.

Ook al werden er geen hulzen of kogels gevonden, camerabeelden van de gevel lieten inderdaad stofwolkjes zien die duiden op de inslag van kogels.

Donderdagmiddag 7 november was het weer raak. Daarbij werd per ongeluk ook een geparkeerde auto geraakt. Toen de eigenaresse arriveerde, zag zij tot haar stomme verbazing een kogelgat in de voorruit en een kogel op de passagiersstoel. Naast de wagen en op de stoep werden hulzen aangetroffen van een semi-automatisch vuurwapen.

Rode scooter

Op camerabeelden was te zien hoe een jongen op een rode scooter aankwam. Ook reed meermalen een zwarte Kia door het beeld. Twee dagen na het schieten werd de rode scooter aangetroffen onder een zeil in Zoetermeer. De mannen die de scooter daar geplaatst hadden, waren volgens een getuige vertrokken in een zwarte Kia. De twee Rotterdammers werden op 13 november 2019 aangehouden in een soortgelijke auto. In de wagen lag een vuurwapen en een scooterhelm die overeen kwam met de beelden.

Tegen de 21-jarige Rotterdammer is 32 maanden cel, tegen de 20-jarige 16 maanden cel geëist. Over twee weken is de uitspraak.