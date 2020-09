Erasmusbrug weer open voor wegverkeer

De Erasmusbrug in Rotterdam is weer helemaal open voor wegverkeer. Maandag was nog de verwachting dat de brug nog tot zeker dinsdagmiddag gesloten zou blijven, vanwege de eerdere geknapte constructie van de bovenleiding van de tram.

Maandagochtend brak er een kabel, waardoor het hele tramportaal naar beneden kwam. "Het gaat om de kabel die het contragewicht moet trekken om het tramportaal omhoog te krijgen als de brug opengaat", vertelde Kristel van der Heiden, woordvoerder van de gemeente Rotterdam, eerder.

In de loop van maandag mochten fietsers en voetgangers ook al over de Erasmusbrug. Het is nog niet bekend wanneer de brug weer beschikbaar is voor tram- en scheepvaartverkeer.