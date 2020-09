Staatssecretarissen in nucleaire bunker op Prinsjesdag: 'Ik doe wel een fleurige jurk aan'

De Troonrede wordt vandaag niet bijgewoond door de staatssecretarissen; zij zitten dit jaar in een oude nucleaire bunker in Rijswijk. "Het is duidelijk waarom het is, maar het is heel jammer", zegt Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Financiën en tevens oud-wethouder duurzaamheid, binnensteden en buitenruimte van Rotterdam.

Het is de derde dinsdag van september, en dat betekent Prinsjesdag. Minister Hoekstra van Financiën biedt ondanks de coronacrisis 'gewoon' de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Maar de gebruikelijke festiviteiten rond de troonrede zijn wel anders vormgegeven.

Van Huffelen: "Het is altijd heel leuk om op zo'n dag heel veel mensen te ontmoeten, met pracht en praal in Den Haag. Daarnaast is het de start van het politieke jaar, maar dat gaat natuurlijk wel gewoon door. Gelukkig blijft er nog wel wat bij het oude."

Alle staatssecretarissen werden in de nucleaire bunker uitgenodigd door Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. "Die vond het een goed idee om toch wel met elkaar te kijken", vervolgt Van Huffelen. "Het is een bijzondere plek inderdaad, het is ook een museum. Ik ben ervan overtuigd dat het niet alleen gezellig wordt, maar ook een mooi moment zal zijn als we naar de troonrede gaan luisteren."

En is de staatssecretaris wel "gewoon" chique gekleed? "Ik doe wel een fleurige jurk aan, omdat het toch wel een mooie dag is. En we hebben op het ministerie van financiën deze ochtend toch nog een kleine ceremonie. Maar zonder hoedje dit keer."

Toeslagenaffaire

Staatssecretaris Van Huffelen vertelt in gesprek met presentator Herman Vriend van Radio Rijnmond ook nog over de toeslagenaffaire, waar duizenden ouders de dupe van werden. "We gaan vandaag niet noodzakelijkerwijs al dingen aangeven over het nieuwe toeslagensysteem, maar we gaan de komende tijd wel presenteren hoe het nieuwe toeslagenstelsel eruit zou kunnen gaan zien. We willen graag dat het kabinet heel fundamenteel gaat kijken hoe je met die toeslagen omgaat, zodat de problemen die er vandaag zijn zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden."

"In het kader van de problemen die rond 20 duizend ouders zijn ontstaan de afgelopen vijftien jaar, is al eerder dit jaar aangekondigd dat wij willen dat die ouders gecompenseerd worden", vertelt Van Huffelen verder. "Die hele operatie gaat zo'n half miljard kosten. De eerste ouders hebben al hun geld gekregen, komende tijd worden dat er veel meer."