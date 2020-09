Directeur Blijdorp: 'Uit steun Aboutaleb spreekt vertrouwen'

Het door de coronacrisis noodlijdende Blijdorp zal volgens Aboutaleb niet uit Rotterdam verdwijnen, zei de burgemeester maandagavond op Radio Rijnmond. "Als een icoon verdwijnt, amputeer je iets van het lijf van de stad. Als je Blijdorp failliet laat gaan, verdwijnt er een wezenlijk lichaamsdeel van de stad Rotterdam."

"We zijn allang in gesprek met de gemeente, hartstikke fijn dat de burgemeester dit uitzonderlijke signaal geeft", zegt Zevenbergen over de woorden van Aboutaleb.

Enkele miljoenen om te overleven

Maar hoeveel geld heeft Blijdorp ongeveer nodig van de gemeente? "Het gaat om enkele miljoenen om te overleven", vertelt Zevenbergen. "We zouden het meest geholpen zijn met een overbruggingskrediet, waarmee we dit kunnen overleven en bouwen aan een toekomstbestendig Blijdorp. We kunnen niet zomaar meer uitgaan van 1,5 miljoen bezoekers, corona is niet weg. We zitten nog altijd hoog in de vaste kosten. Daarom komen we onmiddellijk in de problemen bij het wegvallen van zoveel bezoekers, dat moeten we niet nog een keer willen."

Steun

Zevenbergen spreekt dinsdagochtend op Radio Rijnmond, naast zijn woorden richting Aboutaleb, ook zijn waardering uit richting de overige publieke steun die Blijdorp krijgt. "Als er zo'n bericht de wereld in komt, zie je dat iedereen via sociale media steun betuigt, inclusief het stadhuis. Dat is mooi om mee te maken."

De publieke steun blijkt ook uit het ledenaantal van de Vrienden van Blijdorp, dat stijgt. Eerder gaf de stichting al aan bij te springen met geld voor onderhoud. "Het is zo'n ontzettend trouwe partner", vertelt Zevenbergen daarover. "Zij steunen ons waar ze maar kunnen, een rots in de branding."

En wat betreft de dieren stelt Zevenbergen iedereen nog eens gerust: die zullen geen honger lijden. "Daar doen we geen concessies, dierenwelzijn gaat altijd voor."