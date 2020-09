Het is vijf voor twaalf voor de Dierenambulance Rotterdam: 'Nog 50 duizend euro nodig'

"Ik blijf positief. Ben ik ook altijd geweest. En ik hoop dat deze laatste loodjes gaan lukken. Daar ga ik gewoon vanuit", vertelt Joke Boot, die in 1988 begon met de Dierenambulance.

Tegenslag

Door de coronacrisis verloopt de inzameling voor het benodigde geld wat moeizaam. "Het heeft wel gelopen, maar mensen komen minder snel over de brug met centjes. Ik ga er vanuit, dat als je bedrijf ten onder gaat je geen geld aan de dierenambulance geeft. Dat kun je dan zelf goed gebruiken. Daar hebben we een tegenslag mee."

En de tijd dringt inmiddels. "Drie maanden gaan heel rap", vervolgt Joke. "We proberen op allerlei manieren die 50 duizend euro bij elkaar te krijgen. De doneeractie liep goed door Rijnmond. En dat hopen we nu weer. En in de tussentijd ga ik verder met het benaderen van fondsen."

Ander onderkomen?

Boot houdt haar ogen en oren open voor een goedkoper onderkomen. "Maar weet je wat het probleem is? We hebben nu een mooi pand met een enorm terrein waar vijf wagens op kunnen staan. En zie dit maar te vinden in Rotterdam."

Samengaan met een soortgelijke organisatie ziet ze niet zitten. "Je hebt allemaal je eigen werkwijze. En als je samengaat, moet je andermans werkwijze respecteren. En dat doen we ook wel, maar vanuit eigen locatie. Je moet niet twee kapiteins op één schip zetten."

In het ergste geval gaan ze terug naar hoe ze ooit zijn begonnen, vanuit huis. "Dan zouden de wagens mee moeten met de chauffeurs die op die dag dienst hebben. En dan moeten we helaas wagens afstoten."