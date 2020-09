14-jarige Joost is gek op de brandweer: 'Wil ze bijna het bakkie uithalen om het zelf te doen'

Dinsdagochtend, heel vroeg. In Barendrecht breekt brand uit in een kantoor van een groothandel in groente en fruit. De 14-jarige Joost uit Ridderkerk is aandachtig toeschouwer, als de hulptroepen arriveren.

"De vele voertuigen die hier staan, de brand, veel bekijks. Ik hoorde de Ridderkerkse voertuigen hier naar toe gaan, dus dacht: ik ga ook even een kijkje nemen", vertelt Joost, over de reden waarom hij staat te kijken.

Wat er door hem heen gaat als hij de brandweermannen aan het werk ziet? "Dan wil ik ze bijna het bakkie uithalen om het zelf te doen. Dit is gewoon mijn droom. Later wil ik graag bij de brandweer gaan werken, ik werk nu al bij de jeugdbrandweer in Barendrecht."

Zeuren bij vader

Joost staat op zijn slippers, als hij met onze verslaggever Sjoerd de Vos praat over de brand in Barendrecht. "Ik had nog wel even tijd, ik moet laat beginnen op school. Ik moest alleen een beetje zeuren bij mijn vader. Die wilde eerst nog slapen, maar we zijn toch maar gegaan."

En spijt heeft Joost allesbehalve. "Niks geen slapende ogen, gewoon kijken vandaag."