Lege straten en hamsterende mensen: coronacollectie Stadsarchief staat online

De coronacollectie van het Stadsarchief Rotterdam is online gezet. Het is een verzameling afbeeldingen die door Rotterdammers zijn ingestuurd. De beelden worden bewaard in de Collectie Rotterdam. Toekomstige generaties kunnen de verhalen en beelden van de stad in crisistijd terugkijken.

De verzamelde coronacollectie is in te zien via de website van het Stadsarchief Rotterdam. Een half jaar geleden heeft het archief een oproep gedaan aan Rotterdammers om te helpen de erfgoedcollectie op te bouwen.

Foto's van lege straten, hamsterende mensen in supermarkten en rood-witte linten zijn er binnengekomen. Maar ook plaatjes van achter de voordeur: thuiswerken of een bezoek aan ouderen op anderhalve meter.

Nieuwe oproep