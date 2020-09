Honkbaltopper Amsterdam – Neptunus weer afgelast

De play-off wedstrijd van de honkballers van Neptunus tegen aartsrivaal Amsterdam Pirates is voor de tweede keer in korte tijd afgelast.

Bij de Amsterdamse landskampioen waren vrijdag drie spelers met coronaverschijnselen. Op verzoek van de Pirates werd het duel van zaterdag uit voorzorg verplaatst naar dinsdag.

Nu de testresultaten bekend zijn, blijken er twee honkballers van Amsterdam Pirates inderdaad positief besmet te zijn. Het gevolg is dat er nu door de GGD bron- en contactonderzoek wordt uitgevoerd. Totdat bekend is wat de adviezen zijn van de GGD, komt LΔAmsterdam niet samen.

Afgelopen donderdag won Neptunus na een spannende partij de eerste confrontatie in de play-offs met 7-4. Nu de inhaalwedstrijd van dinsdag tegen Amsterdam niet doorgaat is de eerstvolgende wedstrijd voor Neptunus de confrontatie tegen Pioniers. Die wedstrijd wordt donderdag in het Neptunus-familiestadion afgewerkt.