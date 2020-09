International Film Festival Rotterdam brengt miljoenen in het laatje voor Rotterdam: 'De meerwaarde is aanzienlijk'

"Kunst en cultuur staat al lang onder druk en het is goed om de economische impact te laten zien van het festival", vertelt Marjan van der Haar de zakelijk directeur van IFFR. "Ik denk dat het altijd van belang blijft om over de volle breedte te blijven laten zien hoeveel het oplevert."

IFFR brengt veel geld in het laatje

In het onderzoeksrapport valt te lezen dat de 49ste festivaleditie van IFFR de stad tussen de 9,8 en 16,1 miljoen euro aan extra economische stimulans heeft opgeleverd. "Dat is een hoog bedrag denk ik." De kaartverkoop is niet meegerekend. Het meeste geld werd door de festivalbezoeker uitgegeven aan bijvoorbeeld eten en drinken of hotelovernachtingen. "Mensen komen echt specifiek voor het festival naar Rotterdam op dat moment."

Het IFFR krijgt subsidie. "Dit is 1,2 miljoen euro. En als je dan ziet wat dit aan meerwaarde oplevert, is dat aanzienlijk. Maar je moet het niet alleen op de economische impact zien, want de grootste waarde is natuurlijk wat we brengen. Dit hebben mensen nodig. En nog sterker in tijden van corona denk ik dat we moeten zorgen dat men geniet van kunst en cultuur. Dat is de kernwaarde."

50e editie

De coronacrisis heeft invloed op de kunst- en cultuursector. "Iedereen hoopt dat dit van korte duur is. Maar we zien natuurlijk dat het langer aanhoudt." Ze vervolgt: "We hebben een heel groot aantal bezoekers. Afgelopen jaar waren het 340 duizend bezoeken. En als je al die mensen op anderhalve meter moet kunnen ontvangen, hebben wij letterlijk die ruimte nodig en dat kost geld. Dat kunnen we niet meer verdienen als we in een zaal maar één derde van de capaciteit neer kunnen zetten."

En dus hoopt Van der Haar op extra steun. "De sponsoren hebben het ook zwaar. Dus we proberen nu te inventariseren wie we allemaal nog mee kunnen krijgen en wat we kunnen organiseren. We moeten goed kijken hoe we dit veilig kunnen doen. We gaan zeker in zalen proberen om een 50e editie neer te zetten."

Minder films

Het streven is om zo veel mogelijk mensen in een zaal van de films te laten genieten. Hoe dit vorm krijgt, moet op de korte termijn duidelijk worden. "We hebben het natuurlijk niet helemaal in de hand. Want er kan ineens weer iets gebeuren waardoor er strengere maatregelen komen. Dus het is een enorme puzzel met de scenario's. Maar welke locaties we kunnen bezetten en waar we mensen kunnen ontvangen moet in november duidelijk zijn."

Hoogstwaarschijnlijk gaan er minder films draaien. "Omdat je ook met slotwissels zit. Mensen moeten erin en eruit. Dus het is geen gebrek aan films. Die films zijn gemaakt. Daar maak ik me absoluut geen zorgen over. Dat is misschien in de toekomst weer een vraag of de filmproductie op gang blijft. Maar over het aanbod maak ik me geen zorgen. Maar ik weet zeker dat het gaat lukken om prachtige films te bieden."