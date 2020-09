Yvonne van Eck treedt toe tot Raad van Toezicht Rijnmond

Yvonne van Eck is op 2 september toegetreden tot de Raad van Toezicht van Rijnmond. Zij is voorgedragen door de Ondernemingsraad van de omroep.

Van Eck is een ervaren bestuurder en toezichthouder met leidinggevende ervaring in auteursrechtenbeheer, advocatuur, media en internationale handel. Ze werkt als General Counsel bij Staples Solutions in Amsterdam. Daarmee brengt Van Eck ruime kennis en ervaring op het gebied van juridische zaken en wet- en regelgeving mee.

"Ik ben blij om vanuit mijn expertise een bijdrage te leveren aan de bedrijfsdoelstellingen van Rijnmond", vertelt Van Eck. "Door me te verdiepen in strategie, processen en mensen in de organisatie ben ik in staat kritisch, maar ook constructief mee te denken over de voor onze regionale omroep beste koers."