Meer leunen en minder zitten in vernieuwde metrostellen

Het oogt op het eerste gezicht ruim en overzichtelijk. Minder zitplaatsen, nieuwe stangen en veel om tegen aan te leunen. Maar dit is nog niet definitief de nieuwe inrichting van de metrostellen van de RET. Resi geeft haar mening over de nieuwe hangplekken: "Het oogt heel ruimtelijk omdat er niet zoveel zitplaatsen in zitten. Maar toch denk ik dan: als ik een metro aan zie komen kijk ik als eerste naar een plek waar ik kan gaan zitten. Nu zie ik dat niet."

Haringen in een ton

"Minder zitten inderdaad, maar een belangrijke toevoeging in dit ontwerp zijn de hangplekken, waarop je kunt leunen", vertelt Patty Koot van de RET. "Daarmee creëer je meer capaciteit en blijft het er toch aantrekkelijk uitzien. Maar vooral: leunen is toch fijner dan staan als haringen in een ton, zoals nu vaak het geval is in de spits."

Het blijft voor Resi niet alleen bij een virtuele vooruitblik, ze kan ook de mogelijk toekomstige zitplaatsen al testen. "Deze vind ik niet lekker zitten, ik zit op het randje en heb weinig plek voor mijn voeten", vertelt Resi, terwijl ze op een splinternieuw ontworpen bankje zit.

"Wat deze mevrouw zegt hebben we al meer gehoord", vertelt Koot daarover. "Daar kan je dan in ontwerp heel enthousiast over zijn, maar als je het gaat testen kan het zijn dat er echt anders over nagedacht wordt."

Of de RET goed naar alle adviezen van Resi en de andere proefpersonen heeft geluisterd, blijkt volgend jaar als een metrostel wordt nagebouwd met alle interieuraanpassingen. Daarna duurt het nog lang voordat reizigers massaal kunnen leunen in de vernieuwde metrostellen.