Talentvolle atleet Raap richt zich op Olympische Spelen van 2024

Rafael Raap hoopt op de Olympische Spelen in 2024 in Parijs te kunnen vlammen.

Rafael Raap van de Rotterdamse atletiekvereniging PAC is een grote belofte op de meerkamp. De 21-jarige atleet werd dit jaar tweede op het Nederlands kampioenschap in Apeldoorn en heeft hoge ambities.

Raap doet al vanaf zijn zevende aan atletiek en is sinds zijn veertiende gespecialiseerd in de meerkamp. Zijn ultieme droom is om uit te komen op de Olympische Spelen. De uitgestelde spelen in 2021 van Tokio komen nog te vroeg voor Raap. Maar de Spelen van 2024 in Parijs moeten haalbaar zijn vindt Raap.

