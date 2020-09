Voor een prikkie al varend door de Rotterdamse haven

Het is een regelrechte hit in coronatijd: met de Fast Ferry door de Rotterdamse haven varen. "Steeds meer Nederlanders vieren vakantie in eigen land, daardoor zagen we dat het steeds drukker werd", vertelt steward Carin Ruifrok. "Maar zelfs nu de vakantietijd voorbij is, kan het soms nog zo druk zijn dat ik als een aap over de bank moet klimmen, langs dikke rijen fietsen."

Voor maar een paar euro kun je met de veerdienst van de RET een rondvaart maken langs zeehonden, containerreuzen en hoge havenkranen. Onderweg uitstappen voor een wandeltocht op de landtong bij Rozenburg is ook mogelijk, net als tussendoor een bezoek brengen aan Futureland op de Maasvlakte of bij het Transferium bij Oostvoorne op de fiets stappen richting Goeree-Overflakkee of de Zeeuwse eilanden.

Dat het een hit is, blijkt op deze zomerse dag. Een lange rij fietsers en wandelaars staat al op de steiger te wachten, als de ferry in de Berghaven arriveert. Zodra 'De Nieuwe Prins' is aangelegd, dirigeert steward Carin Ruifrok iedereen met fiets of wandelwagen naar de juiste plek op het schip.

Kniptang

Even later loopt ze met kniptang en wisselgeld rond, om de tickets af te rekenen. Wie meer wil weten over de haven, krijgt extra aandacht. "Bijna vijf jaar geleden knipte ik alleen maar kaartjes. Maar ik ben al snel veel gaan vertellen over de haven, nadat bleek dat toch heel veel mensen niet weten wat hier allemaal gebeurt."

Ze is inmiddels een wandelende encyclopedie en deelt haar kennis met haar toehoorders, desnoods in gebrekkig Duits of met hulp van Google Translate om de toeristen in andere talen te woord te kunnen staan. Ondertussen houdt ze goed in de gaten waar we varen, en wijst ze naar plekken die een toelichting vragen: de gesloten kolencentrale, de groene laag op de ijzerertsbergen die het wegwaaiende stof tegenhouden en de landtong met de natuur.

Zeehonden

Als we langs de zeehonden op het strandje bij de Gate Terminal varen, krijgt Carin de lachers op haar hand. "Kijk, daar is Karel. Eens even kijken of hij dichterbij wil komen." Ze klapt op haar handen en roept: "Kareltje". En daar verschijnt een grijze snoet boven water. "Even mooi zijn voor de foto, juist!" En weg is-ie alweer, onder water verdwenen.

Maar gelukkig laten 'Bram' en 'Harry' zich ook nog even voor de klikkende camera's zien. De andere (ruim twintig) zeehonden blijven in de zon liggen op het Robbeneiland, zoals het strandje bij de Maasmond inmiddels is gaan heten.

"Soms zijn het er wel 64", weet de praatgrage steward. En ze legt meteen aan haar publiek uit waarom het eiland is aangelegd. "Als zeeschepen een verkeerde manoeuvre maken als ze de haven binnenvaren, knallen ze op dit eiland en niet op de gastankers hierachter."

Genoten

"Ik heb geweldig genoten", bedankt een oudere dame in rolstoel als het schip weer terug is in Hoek van Holland. "Het was een dag om in te lijsten." Carin steekt haar duim omhoog, helpt de vrouw de steiger op en daar wacht alweer een nieuwe lange rij voor een overtocht.