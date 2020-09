Vermiste kat uit Rotterdam duikt na 2 jaar op in België, maar waar is de eigenaar?

Het is een bijzondere vondst. Dat een kat die twee jaar geleden in Rotterdam is opgegeven als vermist, plots nu opduikt in de bossen bij Turnhout. Het enige probleem is, waar is de rechtmatige eigenaar?

Ze keken wel een beetje vreemd op bij de Zwerfkattenopvang Poezemoeders in Turnhout, net over de grens bij Tilburg. "Deze poes werd gevonden in een bosrijk gebied, net buiten Turnhout", zegt Veerle van de Poezemoeders. "Daar heeft de poes een tijdje gezeten."

De poes bleek gechipt te zijn. En Zina, zoals de poes blijkt te heten, werd in 2018 als vermist opgegeven in Rotterdam-Zuid (Charlois).

"Hoe ze hier terecht is gekomen is voor ons een raadsel", gaat Veerle verder. "Ze was wat vermagerd, maar verder was ze er redelijk goed aan toe. Ze heeft wel veel in het wild rondgelopen, want ze moest flink gekamd worden."

Het telefoonnummer dat bij de eigenaar hoort, bestaat niet meer, laat Veerle weten. Ook lukt het niet om via Facebook contact op te nemen.

Veerle: "Het zou geweldig zijn om de poes en het baasje weer bij elkaar te brengen, want hier in de opvang is ze niet helemaal gelukkig. Ze heeft veel stress en we willen haar zo graag mogelijk naar huis brengen.