De varkens van Esther krijgen vijf sterren

Bij een varkenshouderij denk je vaak aan een grote stal waar varkens opeengestapeld zitten of anders een grote modderpoel. Maar dat is anders bij de Vlaardingse Esher Maarleveld. Zij is nu de eerste vijfsterren-varkenshouderij van Zuid-Holland begonnen; inclusief de mogelijkheid tot een boswandeling voor de varkens!

De varkenshouderij zit bij het Palijbos, niet ver van Pijnacker. Voor het vijfsterrenkeurmerk moeten varkenshouders voldoen aan veel eisen. Één daarvan is het natuurlijk fokken van varkens.

"In de bio-industrie krijgen varkens erg veel biggen", legt Maarleveld uit. "Daardoor verslijten de varkens veel sneller. Hier maken we gebruik van natuurlijke dekking. Mannetjes, biggen en vrouwtjes lopen door elkaar, zoals het in de natuur ook zou zijn."

Hier scharrelen de varkens 24 uur per dag lekker rond Ester Maarleveld

De Vlaardingse heeft met de vijf sterren voor haar varkens dus een bijzondere vermelding binnen. "Maar ik hoop dat meer boerderijen zich aansluiten bij het keurmerk. Mensen denken bij een varkenshouderij al gauw aan de bio-industrie en dat is momenteel het slechtste van het slechtste."

Maarleveld pakt dat met haar varkens heel anders aan: "In andere bedrijven zitten soms vijfenhalf duizend varkens in een stal. Dat is niet zoals een varken van nature hoort te wonen. Hier scharrelen ze 24 uur per dag lekker rond."

Circulair werken

Ook het voeren van de varkens gebeurd op een verantwoorde manier. De varkens worden circulaire producten gevoerd.

"Normaal worden varkens brokjes, tarwe of soja gevoerd", gaat Maarleveld verder. "Dat moet geproduceerd worden wat veel land en water kost. Dat geeft een druk op het milieu. Hier in de buurt zitten groentetelers die met restproducten overblijven, zoals te kromme komkommers. Die voeren wij aan onze varkens."

Docent

Maarleveld is in het dagelijks leven lerares. Haar bezigheden als varkenshouder nemen steeds meer tijd in beslag. "Ik ben een boerendochter, mijn moeder is fruitteler in Vlaardingen. Het boerenleven ging toch een beetje kriebelen. Samen met mijn moeder ging ik brainstormen, en dat heeft geresulteerd in een varkenshouderij. Maar ik sta nog tweeënhalve dag voor de klas."

De Vlaardingse krijgt veel vragen van passanten, maar dat vindt ze geen enkel probleem. "De mensen zijn op een goede manier kritisch. Ik ben zo transparant om uit te legen wat we hier doen. De varkens worden hier bijvoorbeeld 15 maanden uit in plaats van de zes à zeven maanden in de bio-industrie. Dat vinden mensen een goed initiatief."

De geslachte varkens worden verkocht bij het Poldervarken. Let wel, je moet een aantal weken van tevoren je bestelling doen.