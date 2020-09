Stedelijk Museum Schiedam krijgt 250.000 euro subsidie

Het Stedelijk Museum Schiedam krijgt komend jaar 250.000 euro rijkssubsidie. Dat is op Prinsjesdag bekend gemaakt. Het museum wil met het geld nieuwe vormen van kunst presenteren die bijvoorbeeld voortkomt uit niet-westerse tradities, de online-cultuur, mode- of muziekwereld.

"We hebben een missie die sterk is gericht op de samenleving. Met deze investering kunnen we ruimte bieden aan nieuwe kunstvormen die in de samenleving een grote rol spelen, maar vaak nog niet in musea te zien zijn", zegt directeur Deirdre Carasso.

De Raad voor Cultuur spreekt van een 'open en verbindend museum dat zich de afgelopen jaren in rap tempo met succes vernieuwend heeft gepositioneerd'. "De thema’s die het museum in de programmering wil aansnijden zijn interessant en actueel."