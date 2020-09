Trams donderdag waarschijnlijk weer over Erasmusbrug

Het tramverkeer over de Erasmusbrug wordt donderdag waarschijnlijk weer hervat. Eerder deze week kwam een deel van de bovenleiding op de klep van de brug naar beneden. Het wegverkeer mocht dinsdag al over de brug.

"Er wordt hard gewerkt", meldt Kristel van der Heiden, woordvoerder van de gemeente Rotterdam. "De mensen van de RET zijn de hele nacht bezig geweest en ook de komende nacht is dat nodig. Er is nu gewerkt aan een noodoplossing. De draden van de bovenleiding worden weer aan elkaar gemaakt. Morgen gaan ze proefdraaien. En als alles goed gaat, want we moeten een slag om de arm houden, dan kunnen donderdag de trams weer gaan rijden."

Maandag viel een metalen constructie van de bovenleiding op de trambaan tijdens een brugopening. Daarop werd de brug direct afgesloten voor al het verkeer.



Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. "Dat moet nog blijken uit onderzoek. Daar valt nog niets over te zeggen", zegt Van der Heiden.

Voor het scheepvaartverkeer ziet het er iets minder rooskleurig uit, maar ook daarvoor is een oplossing in de maak. Van der Heiden: "We zijn nu bezig met twee tot drie vaste openingsmomenten in de week, ergens in de nacht."

Wanneer die openingsmomenten zullen zijn is nog niet bekend. Ook is het nog niet duidelijk wanneer de definitieve reparatiewerkzaamheden zullen aanvangen.