Kevin maakte speciale maaltijden voor coronapatiënten

In de serie Verborgen Zorghelden vertelt Rijnmond de verhalen van medewerkers die achter de schermen van het ziekenhuis werkzaam zijn. Ikazia is één van de weinige ziekenhuizen waar gekookt wordt. De coronacrisis heeft ook invloed gehad in de keuken.

Kevin Kap doet eerst het verplichte haarnetje op voordat hij de keuken betreedt. Hij is teamleider van de centrale keuken en verantwoordelijk voor de maaltijdverstrekking. "Roerbakschotel met gemarineerde kippendijfilet staat vandaag staat op het menu", zegt hij trots. Op een lopende band worden dienbladen gevuld met borden en bestek.

Tijdens de coronacrisis ging dat anders. Om besmetting te voorkomen moesten de maaltijden voorverpakt worden in wegwerpbakjes en voorzien worden van wegwerpbestek. Ook moest er met minder man in de keuken gewerkt worden. "We staan met elf man aan de band. Dat is gereduceerd tot zeven."

Zachte textuur maaltijd

Coronapatiënten kregen zelf een aparte maaltijd, de zogenaamde zachte textuur maaltijd. Doordat ze geïntubeerd waren, aan de ademhaling op de IC lagen, hadden ze kauw- en slikproblemen. "Nadat je geïntubeerd bent is het ideaal als je in kleine stapjes weer kan beginnen met eten."

Vol trots keek hij naar de spandoeken en opbeurende teksten voor het Ikazia ziekenhuis. "Het mooiste aan mijn vak is dat ik elke dag kan nadenken over hoe ik een patiënt kan laten eten. Het geeft een heerlijk gevoel als dat lukt."