RET opgelucht om coronasteun voor openbaar vervoer

De RET is door de coronacrisis hard geraakt, zet Maurice Unck, directeur van de RET. "Langzaam komt het vertrouwen weer terug, maar we hebben natuurlijk een dienstregeling die we begin dit jaar hard nodig hadden om 650.000 mensen per dag te vervoeren. Die dienstregeling is niet aangepast, maar er zitten nog maar de helft van de mensen in."

En dat betekent dat het huishoudboekje van de RET niet meer klopt. "Het is fijn dat het Rijk nu ook steun toezegt voor niet alleen 2020, maar ook de eerste helft van 2021. Dan weten wij in ieder geval waar we tot 1 juli aan toe zijn."

Volgens Unck neemt het aantal reizigers weer toe. "Mensen weten ons weer te vinden, maar we missen nog een hele groep." Normaal gesproken komt er zo'n 200 miljoen aan inkomsten van reizigers binnen. Door de coronacrisis halveerde dat bedrag dit jaar. De RET verwacht dat volgend jaar een kwart van de de inkomsten van reizigers wegvalt. Daarmee ontstaat een gat van 50 miljoen, waarvan de RET 10 tot 15 miljoen zelf moet oplossen.

"Dit jaar leiden we verlies. Dat kunnen we eenmaal doen. Dat haal je dan uit je reserves. Maar dat kunnen we volgend jaar niet doen. Dat betekent dat we 10 tot 15 miljoen moeten besparen om het huishoudboekje weer kloppend te krijgen", legt Unck uit.

Tweede golf

Over dit jaar heeft de RET zo'n 70 tot 80 miljoen euro ontvangen, zegt Unck. De RET verwacht met de halvering van de subsidie, volgend jaar zo'n 40 miljoen te ontvangen.

De berekeningen van de RET zijn niet voorbereid op een tweede golf. "We hebben met het ministerie de afspraak gemaakt dat dit soort bedragen wel gaan zolang er geen hele grote veranderingen zijn. Als er natuurlijk nog een grote lockdown komt en dat grote impact heeft op het ov, dan gaan we weer met elkaar in overleg en zal die 740 miljoen niet voldoende zijn."