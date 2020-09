Rotterdam blij met kabinetsplannen maar wil geld voor sociale zaken als jeugdzorg

De gemeente Rotterdam is blij dat het kabinet het komende jaar niet gaat bezuinigen, maar juist komt met investeringen in bijvoorbeeld de woningbouw en infrastructuur. Ook de extra gelden voor het lerarentekort en de aanpak van ondermijnende criminaliteit kan Rotterdam goed gebruiken. Dat zegt Arjan van Gils, wethouder financiën van de gemeente Rotterdam in een eerste reactie op de Troonrede.

Toch zijn er ook zaken in de plannen van het kabinet voor het komende jaar die Van Gils graag anders had gezien. Ondanks een herhaalde oproep komt er geen structureel extra geld voor de tekorten die de gemeenten hebben voor het sociale domein, zoals jeugdzorg en schuldenaanpak.

Niet doorschuiven

Van Gils: "Ik heb de indruk dat het kabinet zegt; dat laten we maar even liggen voor na de verkiezingen. Dat zou wel heel zuur zijn en kostbaar, omdat voor het dan duidelijk is, je weer een jaar verder bent".

Van Gils benadrukt dat het juist in deze tijd van belang is dat je voor meerdere jaren duidelijkheid krijgt en dan plannen kan maken en ook echt kan uitvoeren. De komende dagen gaan de gemeenten in gesprek met het Rijk over deze kwestie in de hoop dat er nog meer geld kan komen.

Goede toon van Troonrede

Arjan van Gils vindt dat de gekozen opzet van deze bijzondere Prinsjesdag een goede is. Van Gils: "Mooi en stijlvol. Ik vind de boodschap ook erg empathisch. Inleven wat iedereen meemaakt. Of het nu gaat over gezondheid of wat er niet meer kan of onzekerheid om je baan of bedrijf te verliezen".

Van Gils is ook blij dat de koning zijn waardering uitsprak voor de mensen die in de frontlinie werken, zoals bijvoorbeeld medewerkers in de zorg en de boa's.

Voor de tv

De afgelopen jaren gingen burgemeester Aboutaleb en de wethouders op Prinsjesdag altijd naar Den Haag. Er was dan een vergadering met de stadsbesturen van Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Ook stond Aboutaleb met zijn collega's langs de route naar de Koning en Koningin te zwaaien.

Door de corona-uitbraak is Prinsjesdag anders opgezet. Geen rijtoer, geen publiek langs de route, geen troonrede voorlezen in de Ridderzaal, maar in de verderop gelegen Grote Kerk in Den-Haag. Het Rotterdamse stadsbestuur bleef thuis en keek de troonrede op het stadhuis via de tv.

Wethouder Wijbenga is al een aantal jaar met zijn vrouw Cora van Nieuwenhuizen, de minister van infrastructuur en waterstaat mee geweest naar de Troonrede in de Ridderzaal. Ook Wijbenga bleef vandaag in Rotterdam.