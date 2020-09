Het weer van vandaag: een stuk minder warm

Vandaag zijn er zonnige perioden, maar in de loop van de dag verschijnt er langzaam steeds meer bewolking. Het blijft droog en het wordt nog 22 graden langs de kust en 26 graden in het oosten van de regio. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordenwind.

Vanavond en vannacht is het helder en trekken er een aantal wolkenvelden over. De temperatuur zakt naar zo'n 11 of 12 graden en er staat een matige tot vrij krachtige noorden- tot noordoostenwind.

Morgen trekken er in de ochtend nog wat wolkenvelden voorbij. In de middag is het stralend zonnig en loopt de temperatuur op naar waarden rond de 21 graden. Er waait een matige noordoostenwind.

Vooruitzichten

De rest van de week blijft het zonnig nazomerweer met temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Richting het weekend worden de nachten steeds frisser.