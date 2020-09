Rotterdam Philharmonisch Orkest eindelijk weer op podium: 'Door anderhalve meter ontdek je nieuwe dingen in muziek'

Na maanden van niks geeft het Rotterdams Philharmonisch Orkest weer concerten in De Doelen. Al zijn die in tijden van corona voor zowel orkest als publiek natuurlijk wel anders dan voorheen.

Ook bij De Doelen gelden de inmiddels bekende maatregelen: bij binnenkomst staan borden met instructies en wordt een gezondheidscheck gedaan. Daarna geven pijlen en stickers op de grond aan hoe je moet lopen en dat je afstand moet houden. En ook in het concertgebouw geldt een maximum aantal bezoekers.

"Het is veel minder druk dan normaal", zegt Daniel Rosenquist, productiemanager van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, terwijl hij onze verslaggever naar de zaal begeleidt. "Hier is het even een klein beetje opletten", zegt hij als ze de zaal naderen. "We moeten hier links voorsorteren."

Voordat je plaats mag nemen, moet je eerst nog even je handen desinfecteren. Een medewerker brengt je naar je stoel. Om ook in de zaal de anderhalve meter toe te kunnen passen zijn lang niet alle stoelen bezet.

Tekst gaat door onder de foto's



Geen tweeduizend, maar vierhonderd man

Omdat ook de musici zich aan de maatregelen moeten houden, is het podium flink groter dan normaal. "Het is een beetje passen en meten en natuurlijk klinkt de zaal heel anders met tweeduizend of vierhonderd man. Dat maakt nogal een verschil", zegt Rosenquist.

De afstand met het publiek en elkaar is ook voor de musici even wennen, soms ook in positieve zin. "We spelen vandaag bijvoorbeeld de Schotse symfonie van Meldelssohn, voor het eerst op afstand", zegt tweede violist Wim Ruitenbeek. "En je hoort soms net andere partijen wat sterker of zachter, dus je ontdekt ook weer nieuwe dingen in de muziek."