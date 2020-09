Tientallen mensen klagen over stank in omgeving Spijkenisse

Tientallen mensen hebben dinsdagavond en -nacht melding gemaakt van stank in de omgeving van Spijkenisse. Milieudienst DCMR kreeg in totaal 55 klachten binnen van een benzine-achtige lucht.

De eerste melding kwam om 20:48 uur binnen. Drie kwartier laten hadden nog eens 15 mensen geklaagd. Daarop startte DCMR een onderzoek naar de bron.

Toen de wind later op de avond draaide was de lucht ook in Poortugaal, Rhoon, Hoogvliet en Barendrecht te ruiken. Even na een uur 's nachts kwam de laatste melding binnen; de 55ste.

Inspecteurs van DCMR hebben de lucht geroken in industriegebied Botlek. De bron van de stank is niet gevonden.