Papendrechtse school keer op keer doelwit vernielingen: 'Ze houden hier gewoon een feestje'

Knettergek worden ze ervan. Voor de derde keer in drie weken heeft basisschool en kinderopvang Prins Constantijn in Papendrecht bezoek gehad van vernielzuchtige hangjongeren. "Je wordt er gewoon moedeloos van", zegt directrice Marieke Bakema. "Want het is niet alleen van nu. Ook vorig schooljaar was er regelmatig ongewenst bezoek."

Ook dit weekend was het weer raak aan de Walmolen in Papendrecht. Dit keer waren de jongeren via het dak op een binnenplaats binnen de schoolmuren gekomen. Er werden opnieuw vernielingen aangericht. "Dan houden ze daar een feestje lijkt het wel", vervolgt Bakema.

"Dit is het deel van de school waar de allerjongsten spelen", legt Bakema uit. "En ze hebben weer behoorlijk huisgehouden. Die kleintjes snappen gelukkig niet dat er iets is gebeurd, maar de oudere kinderen begrijpen echt wel dat er iets aan de hand is."

Speeltoestellen, opbergruimten, zandbakken en zelfs complete ruiten zijn niet veilig. Bakema: "Onlangs ging er zelfs een complete stoeptegel door de ruit heen."

Beveiliging

Al meerdere keren hebben mensen bij de school gesuggereerd om camera's te plaatsen op en om het gebouw. "Maar ik heb die kostenplaatjes gezien en dat is nogal wat", gaat Bakema verder. "Ik steek liever het geld in het onderwijs."

De school krijgt hulp van de plaatselijke wijkagent. Ook volgt er binnenkort een gesprek met de gemeente.

"Hier wordt ik als wethouder onderwijs toch een beetje chagrijnig over", zegt Kees de Ruyter. "Ons onderwijs investeert dagelijks in onze toekomst en willen dit doen in goede, veilige en schone gebouwen. Ik hoop dat tips zullen leiden tot het opsporen van de daders."