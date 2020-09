Rotterdam-Zuid krijgt met Huis op Zuid nieuw zwembad en sporthal

Het nieuw te bouwen Huis op Zuid bestaat uit een zwembad, met 25 meterbad en een instructiebad, een sportcentrum, horeca en een overdekte fietsenstalling. Ook komt er een woontoren met honderd appartementen in het middensegment.

Het sportcentrum is voor scholen, verenigingen en particulieren. Het zwembad kan ook gebruikt worden voor familiezwemmen.

De planning is om in 2021 met de bouw te beginnen. In 2022 moet Huis op Zuid af zijn.