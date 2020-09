Garagebedrijf in Numansdorp onderdeel van onderzoek naar internationaal drugsnetwerk

Of er iets is gevonden bij het bedrijf en of er mensen zijn aangehouden, wil de politie nog niet zeggen.

Niet alleen in Numansdorp was er een inval. Ook op andere locaties in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije viel de politie panden binnen. Er zijn tot nu toe bij de actie zeventien vermeende drugssmokkelaars opgepakt. Hoeveel van hen in ons land zijn aangehouden, is niet bekend.

De politie vond bij de invallen verdovende middelen, wapens en contant geld. Ook zijn tientallen auto's in beslag genomen.