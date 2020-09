Aboutaleb kritisch op Prinsjesdagplannen kabinet: Geen geld voor extra agenten en woningen

"De grote sociale kwestie op dit moment is de woningbouw", zegt Aboutaleb na afloop van het Miljoenenontbijt dat traditiegetrouw wordt gehouden op de ochtend na Prinsjesdag.

"We hebben de afgelopen tien, vijftien jaar in Nederland met elkaar te weinig gebouwd. Voor een deel kwam dat door de financiële crisis en nu hebben we er - naast natuurlijk de coronacrisis - nog een andere crisis bij die stilletjes aan de orde is. Die van de stikstof. Daardoor kunnen projectontwikkelaars en sociale bouwers heel moeilijk bouwen."

Toch is dat juist wel wat er nu en de komende jaren nodig is, vindt de burgemeester. Als het aan Aboutaleb ligt zou het kabinet flink moeten investeren in alle segmenten; van sociale huur tot duurdere woningen.

Aboutaleb: "Eigenlijk moet je een beetje geld hebben om de top eraf te halen, zodat de prijzen die overblijven bereikbaar zijn voor heel veel mensen met een gewone portemonnee en een gewone baan. Veel jonge mensen kunnen nu gewoon geen start maken op de woningmarkt."

Geen extra agenten

De burgemeester is ook ontevreden over het ontbreken van geld voor extra agenten. Aboutaleb lobbyt daar al tijden voor. In Rotterdam gaat het om een tekort van vijfhonderd agenten. Volgens de burgemeester had een extra investering van een half miljard euro voor de politie er best vanaf gekund.

Toch is er niet alleen kritiek. Zo is Aboutaleb wel blij met de toezegging voor een nationale unit om internationale drugshandel te bestrijden. "Ik vind dat er goede dingen gebeuren. Er is natuurlijk ook fors geld uitgetrokken voor het ondersteunen van de ondernemers en ook voor duurzaamheid. Dat is een belangrijk vraagstuk. Onze toekomst hier in Rotterdam is verbonden met de duurzame economie en de energietransitie", zegt de burgemeester.