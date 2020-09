Sparta huurt Meijers van ADO, Faye richting Den Haag

Faye wil zijn aflopende contract in Rotterdam niet verlengen en de club was op zoek naar een oplossing voor de linksback. Vorig seizoen was hij een vaste waarde bij Sparta en kwam hij 23 duels in actie.

De 32-jarige Aaron Meijers speelde negen seizoenen voor ADO Den Haag. De verdediger, die ook als middenvelder uit de voeten kan, was de laatste jaren aanvoerder van de Haagse club.

Bij Sparta is het voor Meijers een weerzien met Tom Beugelsdijk, met wie hij jaren in de verdediging stond. Ook de trainer van de Kasteelclub is geen onbekende voor de linksback. Henk Fraser was tussen 2014 en 2016 zijn trainer in Den Haag.

"Aaron stond al langer in onze belangstelling. Met ruim 400 wedstrijden in het betaalde voetbal in de benen, waarvan 300 in de eredivisie, voegen we uiteraard ervaring toe aan onze selectie", zegt technisch directeur Henk van Stee.