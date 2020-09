Werkstraf voor fraude bij dierenopvang Nieuw-Lekkerland

De rechter heeft de voormalige penningmeester van dierenopvang de Kattenmand in Nieuw-Lekkerland een taakstraf van 240 uur gegeven. De man had 37 duizend euro van de stichting in eigen zak gestoken.

Hij gebruikte het bedrag onder meer voor boodschappen en telefoonkosten. De 67-jarige verdachte uit Krimpen aan den IJssel had ontkend. Hij zei zich dag en nacht voor de dierenopvang te hebben ingezet.

Bij de politie had de man aanvankelijk bekend. Hij zei dat hij toen in de war was. Volgens de rechter was die verklaring wel degelijk betrouwbaar.

De man moet de 37 duizend euro terugbetalen aan de Kattenmand. De stichting had een hoger bedrag gevraagd, maar volgens de rechter was een deel van geld wel voor de stichting gebruikt. Het ging dan onder meer om benzinekosten voor de dierenambulance.

Naast een taakstraf krijgt de Krimpenaar ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Hij is niet alleen voor fraude veroordeeld maar ook voor wapenbezit.

Normaal gesproken wordt dan een onvoorwaardelijke celstraf opgelegd, maar daar zag de rechter vanaf. De man had gezegd dat hij de wapens twintig jaar geleden van zijn vader had gekregen, waaronder een gaspistool. De rechter gelooft de verdachte dat hij de spullen alleen had bewaard en geen kwade intenties had.