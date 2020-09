Cor Pot: 'Rotterdam heeft drie totaal verschillende clubs. Dat is toch geweldig?'

Sparta, Excelsior en Feyenoord. Rotterdam heeft drie clubs in het betaalde voetbal, en oer-Rotterdammer en voetbalmastodont Cor Pot koestert ze allemaal. Dat zegt hij in de nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan?

In het programma reageren bijzondere regiogenoten op stellingen: is iets tof of niet tof? Pot is de kandidaat van deze week. Hij is tegenwoordig assistent-trainer bij Feyenoord. Maar hij was ook trainer bij Sparta én trainer bij Excelsior. Als iemand de clubs kent, is hij het. "Je kunt ze niet met elkaar vergelijken", zegt hij. "Vooral in schaal niet."

Feyenoord, waar hij nu werkt, is enorm, vertelt hij. "Er zijn veel mensen in de stad die zó met de club meeleven." En dat is juist prachtig, zegt hij. "Dat hebben ze in Amsterdam niet hoor."

De aflevering met Pot is nu te bekijken in dit bericht en woensdagavond op tv, iets na 17:00 uur. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Eerdere afleveringen van Ja Toch! Niet Dan?, met gasten als Joke Bruijs, Ivo Opstelten en Shirma Rouse zijn ook te zien.