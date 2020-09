Drie stappen om te werken aan somberheidsklachten in deze crisis.

"De coronacrisis stelt ons op de proef", zei Koning Willem Alexander dinsdag in zijn troonrede. Dat blijkt ook uit de cijfers: Voor het eerst in vier jaar is een meerderheid van de Nederlanders somber over de toekomst van Nederland. Die somberheid gaat voor een deel over de economie. Volgens onderzoeksbureau Ipsos denkt ruim de helft dat de economie de komende twaalf maanden zal verslechteren.

Ook psycholoog Maartje Smit van de geestelijke gezondheidszorg-organisatie FortaGroep ziet die somberheid terug. Ze ziet ook dat mensen niet altijd hulp durven zoeken, uit schaamte bijvoorbeeld. Ook daarvoor is hulp voorhanden, zegt de psycholoog. "Ik kan me voorstellen dat sommige mensen met spanningsklachten daar niet direct hulp voor zoeken.

Zo herken je somberheid

"Mensen zijn ook vaak veerkrachtig en vinden ontspanning en positieve energie ergens anders", ziet Smit. "Maar als je merkt dat die spanningsklachten langer aanhouden, kan het een signaal zijn. Het is belangrijk daar gehoor aan te geven."

Volgens psycholoog Maartje Smit zijn er verschillende signalen die je kunt herkennen. "Mensen kunnen wat toegenomen angstig of onzeker zijn. Dat kan zich uiten in lichamelijke klachten: piekeren, slecht slapen of prikkelbaarder in de thuissituatie. Als je dat soort signalen herkent: geef er gehoor aan.

Praat erover

"Het is heel begrijpelijk dat je in deze periode wat gespannen bent", zegt Smit. Volgens haar is een eerste stap om sociale contacten op te zoeken om erover te praten of juist om afleiding te zoeken.

Dat zorgt volgens de psycholoog voor verbinding. Samen met anderen kun je bekijken welke mogelijkheden iemand heeft, ook al lijkt de situatie uitzichtloos.

Zoek hulp

Een volgende stap is hulp zoeken, in eerste plaats bij de huisarts. Dat is niet voor iedereen even makkelijk, maar wel heel belangrijk. "Door het voor je te houden en er niets mee te doen, kun je het alleen maar verergeren. Het is juist heel belangrijk te erkennen dat er een probleem dreigt te ontstaan."

"Schaam je niet, gewoon melden", is de oproep van Smit. "Is de drempel naar de huisarts te hoog? Er is een anonieme GGZ-tak voor anonieme zorg. Dan kun je anoniem chatten met een medewerker en er zijn online modules. Meer daarover staat op fortagroep.nl ."

In de behandeling bij Smit kijkt ze onder meer wat de eigen mogelijkheden zijn om de regie in het leven terug te vinden. "Het ontbreken van controle zorgt voor meer klachten. In tijden van grote onzekerheid neemt die eigen controle af. Het is dan belangrijk om structuur te vinden op een dag, en eigen ontspanning terugvinden in sporten of sociale contacten. We kijken waar je de aandacht wel op kan richten, in plaats van op zaken waar je geen invloed op hebt."