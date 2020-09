Duitse laboratoria de oplossing voor trage coronatest? 'Nee, het verlengt juist de wachttijd'

Nu de vraag naar coronatests groeit en daarmee ook de druk op de GGD, wordt gekeken naar oplossingen om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Minister Hugo de Jonge meldde een paar weken geleden dat onze oosterburen uitkomst konden bieden. Omdat onze eigen laboratoria de maximale capaciteit hebben gereikt, wordt bij Duitse laboratoria capaciteit ingekocht.

Toch gaan tests uit onze regio daar nog niet naartoe. "Omdat wij willen dat een getest persoon zo snel mogelijk de uitslag krijgt, is het ook van belang dat we de snelheid in de gaten houden", legt Baas uit. "Op het moment dat een monster naar Duitsland zou moeten, verlengt dat die tijd."

Bottleneck

Gemiddeld duurt het nu een dag of drie voordat je de uitslag hebt van een coronatest. Dat komt omdat het testen uit drie stappen bestaat. Stap één is het maken van een afspraak voor een test. Door de stijgende vraag is het bij het telefoonnummer erg druk, zegt Baas. "Ik hoor dat mensen eindeloos in de wacht staan, zowel landelijk als bij ons. Daar zit gewoon een bottleneck, omdat veel meer mensen zich willen laten testen dan dat er mogelijkheden zijn in de teststraten."

Vervolgens moet je wachten tot je aan de beurt bent. Dat is stap twee. Dat duurt vaak een paar dagen, zegt Baas. De laatste stap is wachten tot je de uitslag hebt. "Het lukt ons nog steeds in de regio Rijnmond om besmette personen binnen een dag te bellen. Het contactonderzoek kan nog wel eens wat langer duren, maar we informeren de mensen zo snel mogelijk."

Vanwege de drukte en het feit dat een contactonderzoek erg tijdrovend is, vraagt de GGD de mensen zelf om hun contacten zo snel mogelijk te informeren, zodat ze niet hoeven te wachten op het officiële belletje van de GGD.

De GGD Rotterdam-Rijnmond voert nu zo'n 2300 tests per dag uit. Dat is boven het maximum dat landelijk is afgesproken. Ze willen eigenlijk naar 4000 per dag. Daar zijn ze zelf ook klaar voor, maar de schoen wringt bij de labcapaciteit. Daardoor kan dus niet verder worden opgeschaald.