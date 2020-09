Ridgeciano Haps (Feyenoord): '13.000 fans, dat helpt ons zeker, ze zijn heel energiek'

"We moeten die winning mood creëren van vorig seizoen, daar zijn we goed aan begonnen tegen PEC Zwolle." Dat zegt Ridgeciano Haps, linksback van Feyenoord.

Zijn ploeg won in het openingsweekend van de competitie met 2-0 van PEC Zwolle, maar eenvoudig was het niet, vindt hij. "Zwolle-uit is normaal gesproken een moeilijke wedstrijd, ik ben blij dat we volwassen hebben gespeeld en die drie punten hebben meegenomen."

Alweer drie punten dus, onder leiding van trainer Dick Advocaat. Ook vorig seizoen was de reeks van Feyenoord indrukwekkend voordat de competitie vanwege de uitbraak van het coronavirus werd stopgezet.

FC Twente moet het volgende slachtoffer worden, en tegen die club oefenden de Rotterdammers in de voorbereiding nog. Zonder Haps overigens. Het werd 0-0. "Ik denk dat het een andere wedstrijd wordt, we speelden toen met veel andere jongens. En er mogen nu 13.000 mensen in de Kuip, ook dat is mooi."

Energieke fans

Haps verwacht dat de fans de ploeg tot steun kunnen zijn, ook al zit het stadion allesbehalve vol. "Ik vind 13.000 toch wel een aantal, in de Kuip zijn ze heel energiek. Dat helpt ons zeker. Maar ik hoop wel dat ze zich aan de coronaregels houden, zodat er in de toekomst meer toeschouwers bij wedstrijden mogen zijn."

De linkerverdediger zat in de voorbereiding anderhalve week thuis, met corona. "Dat is gebeurd, daar hoef ik niet meer over te praten. Ik ben nu gezond en fit en heb toen ook geen last gehad."