Aaron Meijers: 'Niet verwacht, maar trots dat ik voor Sparta mag spelen'

Beugelsdijk maakte namelijk eerder al de overstap naar het Kasteel. Dat maakte het voor Meijers, die liefst negen jaar in het eerste van ADO Den Haag speelde, ook makkelijker om de stap te wagen. "Dat heeft wel meegespeeld in mijn keuze", geeft hij toe.

"Hij heeft goede verhalen verteld over de club. Tommie is een goede vriend van mij. En ik ken de trainer, Henk Fraser." Meijers maakte Fraser mee als trainer van ADO.

Gemoedelijke club

"Het is een mooie uitdaging om een jaar voor Sparta te spelen, daarna zien we wel verder. Het is een gemoedelijke club, ik heb wat gesprekjes gehad, ook met Erik Falkenburg (oud-speler van Sparta en oud-teamgenoot van Meijers bij ADO). Hij vindt ook dat deze club bij mij past. En zegt dat dit een mooie club is. Ik ben er trots op dat ik voor Sparta mag spelen."

Toch had Meijers tot voor kort niet verwacht dat hij ooit nog in een ander voetbalshirt rond zou lopen. "Mijn intentie was om bij ADO Den Haag te blijven, zeg ik eerlijk. Ik heb nog een tweejarig contract. Ik had gedacht dat ik mijn carrière daar zou afsluiten. Soms lopen dingen anders, zeker in de voetballerij."

Sparta speelt komende zaterdag de tweede competitiewedstrijd van het seizoen. De Rotterdammers gaan op bezoek bij Vitesse. Meijers is in ieder geval fit. "Ik heb alles meegedaan bij ADO, dus ik kan er bij zijn."