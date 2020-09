Transfer Summerville naar Leeds officieel afgerond

De transfer van Crysencio Summerville naar Leeds United is definitief afgerond. Feyenoord heeft met de club die deze zomer promoveerde naar de Premier League overeenstemming bereikt over een transfer van de jonge vleugelaanvaller (19), die in Engeland een contract voor drie seizoenen tekent.

Summerville beschikte in De Kuip over een aflopend contract. De club heeft lange tijd geprobeerd om dat contract te verlengen. Summerville gaf echter aan niet op het aanbod in te willen gaan, waardoor een vertrek voor beide partijen de beste oplossing was.

De clubs maken niet bekend hoeveel geld er met de transfer gemoeid is, maar naar verluidt gaat het om meer dan een miljoen.