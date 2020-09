Zo viel het doek voor het Rotterdamse hotel Stroom: 'Het was verschrikkelijk'

Jantiene Berg neemt in 2013 samen met een compagnon hotel/restaurant Stroom in Rotterdam over. De zaken gaan goed, tót corona roet in het eten gooit.

De inkomsten van de zaak aan de Lloydstraat lopen met 95% terug en dat heeft dramatische gevolgen. "Het was echt verschrikkelijk. We zaten allemaal nog in de overlevingsmodus om uit de lockdown te komen en om 1 juni open te gaan."

Maar die heropening komt er niet. ''We hadden de NOW-regeling aangevraagd. Daar hebben we ook de eerste maand gebruik van gemaakt. Die was ook hard nodig, want als je 95% van je omzet verliest en al je vaste lasten lopen door, dan gaat het heel hard de verkeerde kant op."

Besef

Jantiene besluit alle financiën op een rijtje te zetten. Ze berekent hoeveel omzet ze kan behalen met de nieuwe horecaregels per 1 juni. Daarmee komt ze tot de conclusie dat ze ongeveer 3,60 euro per couvert moet bijbetalen, ondanks de steunmaatregelen. "Ik dacht: ooit moet ik weer loonheffingen en belastingen gaan betalen. Hoe kom ik hier uit en hoe kan ik dit beperken?"

Hopen op meer steun wil ze niet. "Dat zit niet in mijn ondernemersbloed. Ik ben een ondernemer geworden om zelfstandig te zijn. Niet om op allemaal regelingen te steunen." En dus besluiten Jantiene en haar compagnon na drie weken van slapeloze nachten de stekker van Stroom eruit te trekken.

Gebroken hart

Bij Stroom werken op dat moment twintig mensen. Het moment dat ze haar personeel moet inlichten over de beslissing, valt haar zwaar. "Ik kan je vertellen, dan breekt je hart in duizend stukjes." Ook persoonlijk heeft ze het moeilijk. "Je identificeert je toch ook met je bedrijf. Het is je kindje, je bent er dag en nacht. Voor jou stopt dat podium ook in één keer. Er wacht dan best wel een zwart gat op je."

Toch heeft Jantiene geen spijt van haar beslissing. Sommige ondernemers gaan tot het bittere eind door om hun zaak te redden. Ze steken bijvoorbeeld privégeld in de zaak of gaan nog een tweede hypotheek op hun huis aan. Dat heeft Jantiene bewust niet gedaan. Ook wil ze andere ondernemers daarvoor waarschuwen.

"Het afwikkelen van een faillissement kost al ongelofelijk veel energie. Als je dan nergens meer een rustige plek hebt, dus ook niet in privé omdat je daar ook al tot over je oren in de schulden zit, dan weet ik eigenlijk niet zo heel goed hoe je daar op een gezonde manier weer uit moet komen. Dat is ook mijn dringende oproep naar een hele hoop ondernemers. Ik wil niet prediken dat je failliet moet gaan, maar ik wil zeggen dat je ook nog een stukje voor jezelf over moet houden. Het ondernemen zit in jou als mens, maar je bent ook nog mens."

Rust en ritme

Nu het faillissement een aantal maanden achter de rug is, gaat het beter met Jantiene. "Na mijn faillissement kon ik even wat rust nemen. Gek genoeg voelde dat op een gegeven moment, nadat de curator je met rust laat, ook een beetje als een soort vakantie. Je mail wordt stil, je telefoon wordt stil. Toen ben ik echt gaan proberen te genieten van weer een ritme krijgen. Nu langzamerhand heb ik denk ik mijn draai wel weer gevonden."

Omdat er toch weer brood op de plank moet komen, is Jantiene nu aan het solliciteren. "Dat is wel raar als je lang ondernemer bent geweest." Zodra het het juiste moment zich voordoet, wil ze graag weer een eigen zaak starten. "Ik weet zeker dat er zich weer kansen gaan voordoen. De ondernemer zit nog steeds in mij, ook al heb ik geen onderneming."