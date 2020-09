Demonstratie in Rotterdam voor opvang vluchtelingen Moria

Volgens Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen slapen duizenden kinderen door de brand op straat en is er grote behoefte aan medische en psychiatrische hulp.

"Het is heel snel gegaan met deze manifestatie", zegt Ineke Palm, een van de drijvende krachten achter de actie. "Samen met wat jongerengroepen, politieke partijen en hulporganisaties gaan we nu actie voeren. Ook willen we laten zien hoeveel draagvlak er is om deze vluchtelingen op te nemen."

Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen pleit voor de onmiddellijke opvang van duizend vluchtelingen in Nederland, waaronder vijfhonderd alleenreizende minderjarigen.

"De handreiking die de Nederlandse overheid hierbij heeft gedaan, om een klein deel op te nemen is natuurlijk niet genoeg", gaat Palm verder. "Ik ben zelf op Lesbos geweest en de kinderen die Nederland nu zou willen opvangen, die zijn er niet eens."

Hoeveel mensen er verwacht worden op de bijeenkomst is niet duidelijk. Eerdere soortgelijke bijeenkomsten trokken in Amsterdam 2000 mensen en in Den Haag 150 mensen. "Wij hebben bij de gemeente Rotterdam aangegeven dat we zo'n duizend mensen verwachten."

De manifestatie is om 19:00 uur op de Binnenrotte in Rotterdam.