Spektakel in Rotterdam bij NK freerunnen

In Rotterdam Schiemond werden afgelopen weekend salto's, backflips en nog veel meer andere stunts uitgevoerd. Zondag vond namelijk het NK freerunning plaats in de havenstad. Tientallen deelnemers deden mee aan dit spectaculaire evenement.

De aanwezige freerunners deden tijdens het NK mee aan twee verschillende onderdelen: speed en style. Bij het onderdeel speed moest de deelnemer zo snel mogelijk een parcours afleggen, bij style werd de sporter beoordeeld op creativiteit.

Hoog niveau

Het evenement werd gehost door freerunner Defvin, die te spreken is over het niveau van de deelnemers: "Het is echt niet normaal hoe goed deze talenten zijn," laat de host tijdens het NK weten. "Het is ook mooi om te zien hoe de sport doorgroeit. Wat er allemaal op dit parcours wordt laten zien is echt belachelijk goed."

Meisje in freerun-wereld

Één van de deelnemers aan het NK was de 15-jarige freerunster Noa Diorgina Man. Vijf jaar geleden was zij nog één van de weinige meisjes in de freerun-wereld. "Bij de eerste freerun-les die ik ooit heb gehad was ik het enige meisje", vertelt ze. "Maar nu zijn er veel meer meiden die freerunnen, dus dat vind ik top."

Weinig risico

Tijdens het evenement in Rotterdam raakten een paar freerunners geblesseerd door verkeerde landingen na acrobatische kunstjes. "Het kan altijd fout gaan, maar dat is in elke sport zo," laat freerunner en organisator Onur Eren weten. Hij loopt zelf op krukken doordat hij drie weken geleden een enkelblessure opliep na een foute landing. "Het beeld dat mensen bij freerunnen hebben is vaak extreem heftig, maar in de praktijk valt het mee en nemen freerunners weinig risico."

Bekijk hierboven de reportage over het NK freerunnen in Rotterdam, waarin onder andere verder wordt gesproken over de risico's van de sport.