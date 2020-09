Schoonmaken op een corona-afdeling: 'Mensen weten niet hoe zwaar dit werk is'

Verplegend personeel en artsen zijn de zorghelden van de coronacrisis. Maar ook de mensen achter de schermen van het ziekenhuis hebben zich een slag in de rondte gewerkt tijdens deze periode. Schoonmaker Joke van Wassenaar van Franciscus Vlietland is zo'n verborgen zorgheld. "Het was heel pittig."

Een kamer schoonmaken waar een coronapatiënt heeft gelegen is een tijdrovend proces. Voordat ze de kamer ingaat, steekt ze zichzelf in een schort, doet handschoenen aan en een haarnetje op. Ze is bijna onherkenbaar. "Normaal gesproken kon je zo een afdeling oplopen. Nu moet je beschermende kleding aan. Dat was in het begin wel vreemd."

Steentje bijdragen

Ze loop met een trap de kamer binnen. Die heeft ze nodig om de gordijnen van de rails te halen. Vervolgens gaan die in een zak om schoongemaakt te worden. Ze heeft werken in de coronaperiode niet als onprettig ervaren. "Ik vond het eigenlijk heel fijn en was blij dat ik wat kon doen. Ik heb mijn steentje bijgedragen."



Het bed wordt ontdaan van lakens en dekens. Die gaan in een zak en vervolgens in nog een zak. "Voor de veiligheid", zegt Joke. Ze is de hele tijd in de weer met zakken vol gordijnen en lakens. De zwaarte van het werk is volgens Joke iets wat onderbelicht is. "Je hebt ook nog eens een masker op. Het is heel pittig."



Stilstaan bij de patiënt

Ook de muren moeten gepoetst worden. Met een mop op een stok maakt ze de wanden schoon. Joke zegt dat ze tijdens het schoonmaken stilstaat bij de patiënten. "Zijn ze wel gezond naar huis gegaan? Want dat weet ik niet. Daar denk ik dan aan."

Ze is nog lang niet klaar. De onderkant van het bed moet nog gedaan worden en ook de wc en douche moeten nog worden schoongemaakt. Toch is ze optimistisch en goed gestemd over haar werk. "Het mooie is dat de volgende patiënt veilig is en dat alles er schoon en netjes uitziet."