Geen miljoenenvergoeding voor cardiologen Ruwaard

Drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten-ziekenhuis in Spijkenisse krijgen geen miljoenenvergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag besloten.

Zij ontvangen bedragen tussen de één en twee ton. Eerder had de rechter in Den Haag de forse claims ook afgewezen.

De cardiologen waren in november 2012 op non-actief gesteld omdat zij niet goed zouden functioneren. Dat besluit werd in de december 2012 verlengd. Vastgesteld is dat het schorsen van de specialisten juist was, maar dat zij - onder begeleiding - eerder weer aan het werk hadden gekund.

Gedrieën stelden zij dat zij niet meer aan de bak konden komen door de maatregelen en flinke reputatieschade hadden opgelopen. Daarom hadden zij de inkomstenderving doorberekend tot aan hun pensioenleeftijd. Ieder beweerde recht te hebben op een bedrag van tussen de twee en drie miljoen euro .

Faillissement

Net als de rechter gaat het hof daar maar gedeeltelijk in mee. Het hof wijst erop dat de mannen hun baan sowieso waren kwijtgeraakt door het faillissement van het Ruwaard in juni 2013. Bovendien was er een reeks rapporten waaruit bleek dat zij in meerdere opzichten niet goed functioneerden.

Het hof schat de kans dat zij weer als cardioloog aan de slag hadden gekund op 5 á 10 procent. De vergoeding die zij nu krijgen, is daarop gebaseerd.

De cardiologen hadden ook aangevoerd dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg ten onrechte had gezegd dat zij 'incompetent' waren en dat hun aanblijven tot schade bij patiënten kon leiden. Het hof zegt dat de bewoordingen van de Inspectie 'niet de schoonheidsprijs verdienen', maar dat ze niet uit de lucht kwamen vallen. Daarbij wordt andermaal verwezen naar de kritische rapporten over de drie specialisten.

Bij twee van de drie cardiologen komt het hof uit op lagere bedragen dan de rechter hen had toebedeeld. Zij zullen daarom geld moeten terugbetalen aan de Staat. De cardiologen kunnen nog naar de Hoge Raad stappen voor cassatie.

Een van hen heeft nog altijd geen baan. De twee anderen werken als huisarts en revalidatie-arts.