Koningin Máxima opent het nieuwe Theater Zuidplein

Het Theater Zuidplein is woensdagochtend feestelijk geopend door koningin Máxima. De koningin nam een kijkje in de theaterzalen, waarna ze een plaquette onthulde waarmee het theater officieel geopend is.

De koningin kreeg een rondleiding door het nieuwe theater van theaterdirecteur Emmelien Matthijsse. "We hebben de koningin alle aspecten van ons theater laten zien. Van theatervoorstellingen tot ons opleidingsproject Lab Z."

Theatermaker Barbara Willemsen neemt deel aan Lab Z. Ze vond het mooi dat koningin Máxima veel interesse toonde in wat de theatermakers bespraken. "Ze vroeg echt door over wat wij maken. Dat toonde een grote betrokkenheid. Met mijn nieuwe voorstelling probeer ik verbinding over te brengen via het theater. Daarop knikte ze instemmend."

Vier openingen

Het feest werd enigszins beperkt door de maatregelen rondom het coronavirus, maar volgens Matthijsse is de opzet van de opening toch geslaagd. "We wilden openen met iedereen die dit nieuwe theater heeft mogelijk gemaakt. Dat liep nu iets anders, maar niet minder geslaagd. We hebben nu vier openingsmomenten waarvan dit de officiële opening was."

Het theater hoopt een belangrijke factor te worden in Rotterdam-Zuid. "We willen een culturele hotspot zijn", doet Mathijsse de ambitie van het theater uit de doeken.

"Het oude theater was alleen bij voorstellingen open, het nieuwe huis is de hele dag open. We willen meer debatten gaan organiseren, waarin mensen écht in gesprek gaan. We hopen dat mensen hier gedeelde gronden gaan vinden."