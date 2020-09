Schiedammer Jos van Emden gelooft in dubbel voor Team Jumbo-Visma

Pakt Team Jumbo-Visma de dubbel? Oftewel: wint Primoz Roglic de Tour de France en Steven Kruijswijk volgende maand de Giro d'Italia. Jos van Emden uit Schiedam gelooft er wel in. "Het kan, ik zie de kopmannen in de Tour niet nog een gooi doen naar de overwinning in Italië."

Van Emden zat woensdag op het puntje van zijn stoel te kijken naar etappe 17, met twee beklimmingen van de buitencategorie en finish op de Col de la Loze, het dak van deze editie van de Tour de France. "Mijn hartslag ging wel wat omhoog ja", lacht Van Emden, ploeggenoot van Roglic bij Jumbo-Visma.

Roglic, in het geel in Frankrijk, pakte kostbare seconden op zijn naaste belager voor de eindzege, Tadej Pogacar. "Het werd een man tegen man gevecht. Dat wil je zien. Als je betrokken bent bij een ploeg kijk je anders naar de koers. Het kon drie kanten op. Of ze neutraliseerden elkaar, of de één of de ander zou tijdwinst pakken. Er ging iemand tijdwinst pakken, die kans was wel heel groot", aldus Van Emden.

Tour niet beslist

De voorsprong van Roglic op zijn landgenoot Pogacar in het algemeen klassement is een kleine minuut. Beslist is de Tour de France niet, denkt de Schiedammer. "Dit was de lastigste aankomst van de ronde, maar als het verschil iets meer dan vijftig seconden is, kan je niet zeggen dat de beslissing is gevallen."

Die beslissing valt waarschijnlijk pas zaterdag, als de tijdrit op het programma staat in de voorlaatste rit. Tijdrijden is ook de specialiteit van Van Emden. Dik drie jaar geleden won hij de tijdrit in de Giro, de editie die door Tom Dumoulin werd gewonnen. Volgende maand rijdt hij met Jumbo-Visma opnieuw in Italië. "Ik kijk enorm uit naar de Giro, mede daardoor natuurlijk. Dat was mijn grootste succes."

Domper in Tirreno-Adriatico

Van Emden denkt dat de vorm in orde is. Toch kreeg hij een domper te verwerken tijdens Tirreno-Adriatico, de koers die in de schaduw van de Tour de France plaatsvond afgelopen week. In de tijdrit werd hij slechts zevende, na podiumplaatsen in de jaren daarvoor. "Dat was mijn hoofddoel, maar het werd niet wat ik ervan gehoopt had."

Hij vervolgt: "Ik werd niet net geklopt, maar ik had gewoon de benen niet. Dan berust je wel sneller in een nederlaag. Maar goed, ik ging wel voor plek één, maar het werd het gewoon niet. Ik reed gewoon niet goed."

Steven Kruijswijk

Jumbo-Visma maakte woensdag de definitieve ploeg bekend voor de Giro. Met Steven Kruijswijk, die hersteld is van een breukje in zijn schouder. Die blessure kostte hem de Tour de France. Dus is de Giro zijn hoofddoel. "Hij heeft een kans om die ronde te winnen", denkt Van Emden.

"Door dit hele jaar met corona is de Tour de France nog belangrijker geworden, alle koersen zitten zo dicht op elkaar. De top in Italië zal, verwacht ik, minder breed zijn dan in de Tour. Het gaat tussen een select groepje, met ook Steven."

Zelf hoopt Van Emden weer op een tijdrit in de Giro. "Ik ga ervoor, maar we gaan zien wat het wordt", zegt hij voorzichtig. "Die laatste tijdrit ligt mij wel."