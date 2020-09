Teststraten Rotterdam komende drie dagen vol

De teststraten van de GGD in Rotterdam zitten vol. Er is tot aanstaande zondag geen plek meer om een afspraak voor een coronatest in te plannen. Daarom heeft het geen zin om vandaag nog te bellen voor een afspraak.

"De boodschap die we nu geven is dat mensen donderdag opnieuw kunnen bellen voor een afspraak voor zondag", zegt een woordvoerder van de GGD. Ook online is het niet mogelijk om een afspraak in te plannen voor donderdag, vrijdag of zaterdag.



De GGD raadt mensen aan om zich te laten testen in een andere regio.