In het Dordtse Parkhuis kijken ze ademloos naar metershoge Nachtwacht

'Dit is zo verrekte mooi'. In het Dordtse Parkhuis Dordrecht kijken ze ademloos naar metershoge Nachtwacht

Het is haast ontroerend om te zien. Cliënt Hetty van het Parkhuis staat voor een metershoge Nachtwacht en straalt van oor tot oor. "Dit vind ik zo verrekte mooi." Het beroemdste schilderij ter wereld was een week lang te zien in het Dordtse verpleeghuis.

Het Parkhuis heeft een zware tijd vol afscheid achter de rug. De coronapandemie sloeg toe. Maar nu kan er gelukkig weer even gelachen en genoten worden.



In het restaurant staat een week lang een levensechte Nachtwacht van bijna vier meter hoog, inclusief lijst. Het gaat hier om een geleende replica van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Baardje

En zo voltrekt zich regelmatig een staaltje magie. Veel bewoners lijden aan dementie. Als ze het meesterwerk van Rembrandt zien gebeurt er wat. Ogen gaan glimmen, monden vallen open.

"Kijk, ik zit 'm aan zijn baardje", lacht Hetty (62). Met een uitdrukking vol bewondering laat ze haar hand voorzichtig over het doek glijden. Want ja, aanraken mag hier. "Ja ja ja!", roept ze blij.

Het is meer dan coördinator dagbeleving Willy Schuurman had durven hopen. "Wat ik belangrijk vind is dat mensen intellectueel worden uitgedaagd, op het niveau wat ze aankunnen. Dat gaat echt boven verwachting."

Schilderijtje

Zo zag bewoner Cor (67) vlijmscherp dat de randen missen. Schuurman: "Cor zei: Wil, dit is helemaal niet het origineel. In het allereerste begin was hij veel groter. Er is van de zijkant gewoon een stuk afgesneden."

Cor, lachend: "Ik heb een stukkie mee naar huis genomen. Ik ben nu begonnen met weer aanplakken."

Ook Cor geniet. "Ja, dit is heel mooi. Ik hou wel van een schilderijtje."

'Luikjes'

Het gebeurt inderdaad dat er ineens weer 'luikjes' in de bovenkamer open gaan, zegt Schuurman. "Ik denk dat ingeprente herinneringen in het geheugen toch zijn blijven hangen. Het is een feest van herkenning als ze voor die Nachtwacht staan."

Schuurman vervolgt: "Dat was absoluut zo met Hetty. Misschien niet in woorden, maar ze maakte me duidelijk dat ze al twee keer in Amsterdam is geweest om de echte Nachtwacht te bekijken. Hé, zei ze, nu staat hij hier."

Feilloos weet Hetty vervolgens het verstopte Amsterdam-logo te ontdekken. De gemeente Amsterdam was destijds immers de opdrachtgever van Rembrandt van Rijn.

Van Gogh

"Het is ook een mooie oplossing als museumbezoek door ziekte niet meer gaat", zegt Schuurman. Dit idee komt van een medewerker van het Rijksmuseum met een zorgachtergrond. Ze wil dat kunst en cultuur weer in de zorginstellingen komt."

Wat Willy Schuurman, Hetty en Cor betreft smaakt de Nachtwacht in hun restaurant zeker naar meer. "De zonnebloemen van Van Gogh? Laat ze maar komen!", klinkt het in koor.