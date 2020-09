Opnieuw een boek met Vergeten Verhalen: dit keer de Duitse versie

Vergessene Geschichten, 100 Rotterdamer Kriesherinnerungen’ is de titel van de Duitse vertaling van het boek ‘Vergeten Verhalen, 100 Rotterdamse oorlogsherinneringen’. Het eerste exemplaar van het Duitstalige boek is woensdag overhandigd aan de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Auteur Johan van der Hoeven is blij met de Duitse vertaling. Hij is inmiddels met pensioen, maar blijft oorlogsverhalen vertellen. Als curator van Museum Rotterdam 40-45 NU was hij vaste gast in het programma Middag aan de Maas op Radio Rijnmond. In de rubriek Vergeten Verhalen vertelde hij oorlogsverhalen aan de hand van de collectie van het museum.

De verhalen uit het radioprogramma bundelt Van der Hoeven tot het boek Vergeten Verhalen . Dat is in september 2017 uitgekomen. Twee jaar later volgt deel twee. Voor de Engelse toeristen verschijnt in juli 2019 een Engelstalige versie . En nu is er dus ook Vergessende Geschichten.

Keulen

“Alle hulde aan de vertaalster, de stad Keulen en de Duitse ambassade”, zegt Van der Hoeven. Het idee voor de Duitse vertaling ontstaat tijdens een bezoek van de burgemeester van Keulen aan Museum Rotterdam 40-45 NU. Van der Hoeven: “De burgemeester was erg geïnteresseerd en dat kwam ook door de juiste vertaling van tolk Ricarda Gras. Daar is het zaadje gepland voor dit boek.”

Ook de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb was bij dat bezoek aanwezig. Hij vindt het belangrijk dat de Rotterdamse oorlogsverhalen nu ook in het Duits vertelt worden: “Het Rotterdamse verhaal is ook Duitse verhaal. Rotterdam is geworden wat het is vanwege het bombardement dat vanuit Duitsland is uitgevoerd. Ik denk dat het goed is dat niet alleen wij recht hebben om te weten wat er hier bij ons gebeurd is, maar dat ook de hedendaagse generatie Duitsers kennis neemt van onze lezing van het verhaal.”

Toeristen

Van der Hoeven merkt op dat steeds meer toeristen het museum aan de Coolhaven bezoeken: “Er was vraag naar een Duitstalige versie, maar die hadden we niet. Nu wel en daar ben ik blij mee.”

Bij de overhandiging van het eerste exemplaar was ook Moritz Schmid-Drechsler van de Duitse ambassade aanwezig. De ambassade en de stad Keulen hebben er financieel voor gezorgd dat Vergessene Geschichten kon worden gemaakt: “De Duitse ambassade en de stad Keulen zijn erg blij dat we de vertaling kunnen ondersteunen. Zowel financieel als met de contacten.”

Schmid-Drechsler heeft de Nederlandse versies van Vergeten Verhalen al gelezen. “De Duitse versie zal voor mij makkelijker zijn”, zegt hij. “Het is een erg belangrijk onderwerp om te herinneren en niet te vergeten. Het is een mooi boek met persoonlijke verhalen en afbeeldingen.”

Treurnis van de verwoeste stad

Tolk Ricarda Gras is niet alleen de vertaler geweest tijdens het bezoek van de burgemeester van Keulen, zij heeft ook gezorgd voor de vertaling van het boek. Gras is trots op het eindresultaat: “Het was heel speciaal, ik kwam in het museum als tolk en ik was echt onder de indruk. Hoe het persoonlijke en de treurnis van de verwoeste stad daar bij elkaar komt, is indrukwekkend.” Ze besloot ter plekke het initiatief te nemen tot de vertaling van het boek.

“Ik zei tegen Johan van der Hoeven dat mijn collega’s en ik het boek zouden vertalen voor hem en dat hij er weer een mooi boek van moest maken. En zo is het gegaan.”