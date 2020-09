Lilian werkt in het callcenter van de GGD: 'Je hebt mensen die ons de schuld geven van corona'

De 23-jarige Lilian Teeuw werkt in het callcenter van de GGD in Dordrecht. Het corona-zenuwcentrum van de regio. Ze is een van de jongeren die wil helpen in de strijd tegen corona. Al is het werk niet altijd even makkelijk. "Je hebt mensen die boos worden en ons de schuld geven van corona."

"Het is lastig om je niets aan te trekken van dat soort uitspraken", vertelt Lilian op haar plekje in het callcenter. Maar toch gaat ze er voor. "Ik moet wat doen!" Ze hoopt dat ze kan helpen om het virus onder de duim te houden. Samen met haar collega's van de afdeling bron- en contactonderzoek belt ze mensen met een positieve testuitslag of mensen die in contact zijn geweest met geïnfecteerde mensen.

Heftige gesprekken

Mensen met meerdere corona-sterfgevallen in de familie of mensen die al ziek zijn en dan ook nog corona krijgen: het komt allemaal voorbij als je in het callcenter werkt. Collega's steunen elkaar als iemand op kantoor een heftig gesprek heeft gehad.

"Het is belangrijk om het zoveel mogelijk los te laten als je naar huis gaat. Maar dat is soms lastig." Gelukkig heeft Lilian ook veel positieve gesprekken met mensen die blij zijn met haar hulp.

Vandaag is het een bijzondere dag voor Lilian, want ze is afgestudeerd en ontvangt vandaag haar diploma Biologische wetenschappen van de Hogeschool Rotterdam. Ze hoopt dat ze in de toekomst ook in het laboratorium haar steentje kan bijdragen.

Aardig blijven

Ook bij de GGD Rotterdam-Rijnmond zijn medewerkers van de callcenters soms mikpunt van frustratie. Directeur Saskia Baas zei op Radio Rijnmond dat ze begrijpt dat de emoties soms hoog oplopen. "Maar de medewerkers van het callcenter doen ook gewoon hun werk, onder moeilijke omstandigheden en extreme drukte. We moeten aardig blijven tegen elkaar."

Bij de GGD in onze regio werken ook veel jongeren in de teststraten. Donderdag lopen we mee met student Jasper die coronatesten afneemt in Dordrecht en Gorinchem.