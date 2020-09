Rijnmondexpert Karin legt uit hoe de koopkracht in tijden van crisis kan stijgen

Prinsjesdag is jaarlijks het moment waarop we horen waar ons geld naartoe gaat. Uit de Miljoenennota blijkt dat de koopkracht van Nederlanders volgend jaar gemiddeld met 0,8% stijgt. Maar dat wil niet zeggen dat je daadwerkelijk meer te besteden hebt. Geldexpert Karin Radstaak legde bij Radio Rijnmond uit hoe dit zit.

"Het is goed om te weten dat koopkrachtstijgingen of -dalingen vooral voortkomen uit maatregelen die de overheid neemt", legt Karin uit. Als heffingskortingen, belastingmaatregelen, toeslagmaatregelen of bijvoorbeeld het kindgebonden budget veranderen, dan heeft dat gevolgen voor je inkomen. Daarmee stijgt of daalt je koopkracht."

Verlies je dus je baan, ga je uit elkaar of word je ziek, dan zal je koopkracht waarschijnlijk ook dalen en dat is niet meegenomen in de berekeningen van het Rijk.

Vooruit denken

Daarom is is het volgens Karin wel belangrijk om bekijken wat voor gevolgen de Miljoenennota voor jou hebben en om te anticiperen op de toekomst. "Je hebt niet altijd alles zelf in de hand, maar het is goed om te weten wat je te wachten staat. Als je een goedbetaalde zzp'er bent geweest, die nu minder opdrachten heeft, is het goed om te weten waar je allemaal gebruik van kan gaan maken om toch een zo hoog mogelijk inkomen te houden."

Winnaars en verliezers

Volgens Karin gaan de mensen met twee kinderen er het meest op vooruit omdat de toeslagen op kinderen verhoogd worden. En zzp'ers zullen er op achteruit gaan omdat de zelfstandigenaftrek lager wordt en zij daardoor meer belasting betalen. Ook zal een deel van de gepensioneerden erop achteruit gaan omdat hen pensioen geïndexeerd zal worden. Hun aanvullende pensioen verandert daardoor niet en stijgt daarmee niet mee met de prijsstijgingen.